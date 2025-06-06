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6 июня 2025, 06:05

«Индиана» вырвала победу над «Оклахомой» в первом матче финала НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
Джейлен Уильямс с мячом.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Индиана» выиграла у «Оклахомы» в первом матче финальной серии НБА — 111:110. Победу «Пэйсерс» принес бросок разыгрывающего защитника Тайриза Халибертона на последних секундах.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер, набравший 38 очков.

Второй матч в серии состоится в понедельник, 9 июня. Начало игры — 03:00 по московскому времени.

НБА. Плей-офф. Финал. Первый матч

«Оклахома-Сити» — «Индиана» — 110:111 (29:20, 28:25, 28:31, 25:35)

О: Гилджес-Александер (38), Джейлен Уильямс (17), Дорт (15).

И: Сиакам (19 + 10 подборов), Тернер (15), Халибертон (14 + 10 подборов), Нембхард (14).

Счет в серии: 0-1.

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БК Индиана Пэйсерс
Оклахома-Сити Тандер
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