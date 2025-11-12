Баскетбол
12 ноября, 06:42

«Оклахома» выиграла у «Голден Стэйт», Гилджес-Александер оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент

«Оклахома» на своем паркете обыграла «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:102. Разыгрывающий защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер оформил дабл-дабл — 28 очков и 11 передач.

В других встречах «Нью-Йорк» переиграл «Мемфис» (133:120), «Филадельфия» одержала победу над «Бостоном» (102:100).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Мемфис» — 133:120 (42:30, 35:24, 37:39, 19:27)

Н: Брансон (32 + 10 передач), Бриджес (22), Таунс (21 + 13 подборов), Ануноби (16).

М: Джарен Джексон (19), Альдама (19), Уэллс (18), Морант (16 + 10 передач).

«Филадельфия» — «Бостон» — 102:100 (23:22, 28:19, 20:36, 31:23)

Ф: Эдвардс (22), Макси (21), Граймс (18), Драммонд (14 + 14 подборов).

Б: Браун (24), Уайт (18), Саймонс (17).

«Оклахома-Сити» — «Голден Стэйт» — 126:102 (34:25, 29:19, 44:28, 19:30)

О: Гилджес-Александер (28 + 11 передач), Холмгрен (23 + 11 подборов), Джо (18), Митчелл (17).

Г: Куминга (13), Батлер (12), Спенсер (12), Карри (11).

