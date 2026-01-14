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14 января, 06:36

«Оклахома» разгромила «Сан-Антонио» и одержала четвертую победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Оклахома» дома победила «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 119: 98.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Шэй Гилджес-Александер, набравший 34 очка. 20 очков набрал защитник «Сперс» Штефон Касл.

«Оклахома» одержала четвертую победу подряд и продолжает лидировать в Западной конференции НБА. «Сан-Антонио» потерпел второе поражение кряду и идет третьим на «Западе».

Регулярный чемпионат

«Оклахома» — «Сан-Антонио» — 119:98 (32:26, 23:26, 40:24, 24:22)

О: Гилджес-Александер (34 очка), Уильямс (20), Карузо (13)

С-А: Касл (20), Вембаньяма (17), Фокс (14)

14 января. Оклахома-Сити. «Paycom Center».

«Майами» — «Финикс» — 127:121 (36:28, 35:26, 21:38, 35:29)

М: Адебайо (29), Пауэлл (27), Хирро (23)

Ф: Аллен (25), Брукс (25), Букер (24)

14 января. Майами. «FTX Arena».

«Милуоки» — «Миннесота» — 106:139 (20:38, 25:38, 33:30, 28:33)

Мил: Адетокумбо (25), Портис (14), Портер-младший (13)

Мин: Рэндл (29), Хайленд (23), Рид (19)

14 января. Милуоки. «Fiserv Forum».

«Нью-Орлеан» — «Денвер» — 116:122 (31:32, 34:28, 27:29, 24:33)

Н-О: Мерфи (31), Бэй (17), Пул (16)

Д: Мюррэй (35), Уотсон (31), Хардуэй (18)

14 января. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».

«Хьюстон» — «Чикаго» — 119:113 (29:24, 28:36, 33:28, 29:25)

Х: Дюрант (28+10 подборов), Томпсон (23), Шенгюн (23+11 передач)

Ч: Джонс (34), Бузелис (19), Вучевич (14)

14 января. Хьюстон. «Toyota Center».

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БК Денвер Наггетс
БК Майами Хит
БК Милуоки Бакс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Финикс Санс
БК Хьюстон Рокетс
БК Чикаго Буллз
Оклахома-Сити Тандер
Сан-Антонио Спёрс
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