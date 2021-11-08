«Оклахома» обыграла «Сан-Антонио»
«Оклахома» победила «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 99:94.
У «Оклахомы» самым результативным игроком стал Майк Мускала. Он набрал 20 очков. Форвард «Сан-Антонио» Келдон Джонсон набрал 22 очка.
«Оклахома» с тремя победами занимает 12-е место в Западной конференции. У «Сан-Антонио» также три победы и 13-я позиция.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Оклахома» — «Сан-Антонио» — 99:94 (14:28, 31:27, 34:14, 20:25)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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