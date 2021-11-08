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«Оклахома» обыграла «Сан-Антонио»

06:03
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«Оклахома» победила «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 99:94.

У «Оклахомы» самым результативным игроком стал Майк Мускала. Он набрал 20 очков. Форвард «Сан-Антонио» Келдон Джонсон набрал 22 очка.

«Оклахома» с тремя победами занимает 12-е место в Западной конференции. У «Сан-Антонио» также три победы и 13-я позиция.

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«Оклахома» — «Сан-Антонио» — 99:94 (14:28, 31:27, 34:14, 20:25)

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Екатерина Савостина все материалы автора
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