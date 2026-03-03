«Оклахома» подписала с форвардом Сэндфортом двусторонний контракт

«Оклахома» подписала с форвардом Пэйтоном Сэндфортом двусторонний контракт и отказалась от защитника Бадди Бохайма.

23-летний американец Сэндфорт, игравший в студенческой лиге за «Айову», сыграл 21 матч в сезоне-2025/26 за «Оклахома-Сити Блю», фарм-клуб «Тандер» в Джи-Лиге. В дебютном сезоне он набирает в среднем 11 очков, 5,2 подбора и 2,1 передачи.

На последнем курсе в «Айове» Сэндфорт в среднем набирал 16,7 очка, 6 подбора и 2,9 передачи.

6 февраля «Оклахома» подписала с Бохаймом двусторонний контракт.

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