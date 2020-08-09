«Оклахома» победила «Вашингтон», Бэзли набрал 23 очка
22:40
«Оклахома» обыграла «Вашингтон» в регулярном сезоне НБА — 121:103. Самым результативным игроком встречи стал Дариус Бэзли, набравший 23 очка.
НБА
Регулярный сезон
«Оклахома» — «Вашингтон» — 121:103 (32:23, 32:25, 26:27, 31:28)
О: Бэзли (23), Галлинари (20), Гилджес-Александр (18), Мускала (14), К. Пол (13), Диалло (13), Дорт (9 + 10 подборов).
В: Дж. Робинсон (19), Бонга (14), Тр. Браун (12), Вагнер (12), Хачимура (11), Иш Смит (10).
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