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«Оклахома» победила «Портленд», «Юта» обыграла «Сакраменто»

07:42
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«Оклахома» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победила «Портленд» — 119:106. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Дэмьен Лиллард, набравший 34 очка.

В параллельной встрече «Юта» разгромила «Сакраменто» — 123:101.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Оклахома» — «Портленд» — 119:106 (32:24, 32:33, 23:20, 32:29)

О: Пол (30)

П: Лиллард (34), Трент (30)

19 января.

«Юта» — «Сакраменто» — 123:101 (38:22, 25:27, 32:28, 28:24)

Ю: Богдан Богданович (30), Гобер (28+15 подборов), Митчелл (22)

С: Фокс (21)

19 января.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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