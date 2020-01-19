«Оклахома» победила «Портленд», «Юта» обыграла «Сакраменто»
07:42
«Оклахома» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победила «Портленд» — 119:106. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Дэмьен Лиллард, набравший 34 очка.
В параллельной встрече «Юта» разгромила «Сакраменто» — 123:101.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Оклахома» — «Портленд» — 119:106 (32:24, 32:33, 23:20, 32:29)
О: Пол (30)
П: Лиллард (34), Трент (30)
19 января.
«Юта» — «Сакраменто» — 123:101 (38:22, 25:27, 32:28, 28:24)
Ю: Богдан Богданович (30), Гобер (28+15 подборов), Митчелл (22)
С: Фокс (21)
19 января.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/