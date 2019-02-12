"Оклахома" победила "Портленд". Джордж и Уэстбрук сделали по трипл-даблу

"Оклахома" обыграла "Портленд" в матче регулярного чемпионата НБА - 120:111.

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Тандер" Пол Джордж, который сделал трипл-дабл - 47 очков, 12 подборов и 10 передач.

Защитник Расселл Уэстбрук набрал 21 очков, 14 подборов и 11 передач.

НБА

Регулярный чемпионат

"Оклахома-Сити" - "Портленд" - 120:111 (36:26, 32:23, 19:33, 33:29)

О: Джордж (47+12 подборов+10 передач), Уэстбрук (21+14 подборов+11 передач), Бартон (18).

П: Лиллард (31), Лэйман (17), Макколлум (13).