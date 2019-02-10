"Оклахома" победила "Хьюстон". Джордж набрал 45 очков, Харден - 42

"Оклахома" обыграла "Хьюстон" в матче регуляного чемпионата НБА - 117:112. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Тандер" Пол Джордж, который набрал 45 очков и сделал 11 подборов. Защитник Расселл Уэстбрук оформил очередной трипл-дабл - 21 очко, 12 подборов и 11 передач.

Лидер "Рокитс" Джеймс Харден набрал 42 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Хьюстон" - "Оклахома-Сити" - 112:117 (28:25, 42:23, 20:42, 22:27)

Х: Харден (42), Пол (18+10 подборов), Фарид (17+12 подборов).

О: Джордж (45+11 подборов), Уэстбрук (21+12 подборов+11 передач), Шредер (17).