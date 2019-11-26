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«Оклахома» победила «Голден Стэйт». У «Уорриорз» всего три победы в сезоне

08:49
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В матче регулярного чемпионата НБА «Оклахома» на выезде переиграла «Голден Стэйт» со счетом 100:97. «Уорриорз» потерпели третье поражение подряд.

У команды всего три победы в 18 матчах сезона.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Оклахома» — 97:100 (28:25, 31:28, 24:21, 14:26)

26 ноября.

НБА: расписание и результаты матчей, новости, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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