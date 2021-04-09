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«Оклахома» отчислит форварда Дариуса Миллера

9 апреля 2021, 22:50
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«Оклахома» отчислит легкого форварда Дариуса Миллера. «Тандер» освобождают место в составе для подписания аргентинского форварда Габриэля Дека, сообщает The Athletic.

31-летний Миллер стал игроком «Оклахомы» в ноябре прошлого года в результате крупного обмена с участием «Бакс», «Пеликанс» и «Наггетс». Он провел за команду 18 матчей, набирая 4,1 очка в среднем за игру.

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