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«Оклахома» отчислила россиянина Лахина

Руслан Минаев

«Оклахома» объявила об отчислении центрового Виктора Лахина.

Как отмечает портал OkcThunderWire, решение обусловлено получением прав на игрока в G-лиге и включением игрока в состав «Оклахома-Сити Блю».

В мае 2025-го Лахин получил разрыв связки стопы и пропустил около трех месяцев. 12 октября он подписал однолетний контракт «Тандер».

В сезоне-2024/25 Лахин выступал за «Клемсон» в NCAA. В среднем 24-летний россиянин набирал 11,4 очка, 6,4 подбора и 1,5 блок-шота.

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НБА
Оклахома-Сити Тандер
Виктор Лахин
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