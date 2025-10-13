«Оклахома» отчислила россиянина Лахина

«Оклахома» объявила об отчислении центрового Виктора Лахина.

Как отмечает портал OkcThunderWire, решение обусловлено получением прав на игрока в G-лиге и включением игрока в состав «Оклахома-Сити Блю».

В мае 2025-го Лахин получил разрыв связки стопы и пропустил около трех месяцев. 12 октября он подписал однолетний контракт «Тандер».

В сезоне-2024/25 Лахин выступал за «Клемсон» в NCAA. В среднем 24-летний россиянин набирал 11,4 очка, 6,4 подбора и 1,5 блок-шота.