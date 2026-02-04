«Оклахома» разгромила «Орландо»
«Оклахома» на своем паркете разгромила «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:92.
У хозяев 22 очка набрал Айзейя Джо, став самым результативным игроком встречи. На счету лидера «Тандер» Шэя Гилджеса-Александера — 20 очков и 9 передач. У «Мэджик» 20 очков набрал Джейлен Саггс.
«Оклахома» одержала 40 побед в 51 матче и лидирует в таблице Западной конференции. «Орландо» на 8-й строчке «Востока» с результатом 25-24.
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«Майами» — «Атланта» — 115:127 (23:33, 27:34, 31:31, 34:29)
4 февраля. Майами. «FTX Arena».
«Оклахома» — «Орландо» — 128:92 (39:14, 29:27, 26:27, 34:24)
4 февраля. Оклахома-Сити. «Paycom Center».
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