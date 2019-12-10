«Оклахома» обыграла «Юту», «Миннесота» продлила победную серию
07:22
«Финикс» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА (125:109). «Санс» прервали четырехматчевую серию поражений.
В другой встрече «Юта» дома проиграла «Оклахоме» (90:104). «Тандер» одержали третью кряду победу.
НБА
Регулярный чемпионат
«Юта» — «Оклахома» — 90:104 (24:25, 23:26, 21:34, 22:19)
Ю: Митселл (26), Гобер (19 + 17 подборов), Богданович (13).
О: Шредер (27), Галджес-Александер (20), Пол (16).
«Финикс» — «Миннесота» — 125:109 (33:31, 28:33, 33:21, 31:24)
Ф: Букер (26), Убре (24), Шарич (20).
М: Таунс (33 + 15 подборов), Уиггинс (23), Тиг (16).
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