«Оклахома» обыграла «Юту» и одержала четвертую победу подряд
01:17
«Оклахома» в матче регулярного чемпионата НБА уверенно обыграла «Юту» — 110:94. «Тандер» (41-24) одержали четвертую победу подряд, они занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Джазмены» (42-24) — четвертые.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Оклахома» — «Юта» — 110:94 (29:15, 37:27, 20:20, 24:32)
О: Гилджес-Александер (19), Пол (18), Адамс (16+11 подборов), Галлинари (15)
Ю: Митчелл (13)
1 августа.
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