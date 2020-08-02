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«Оклахома» обыграла «Юту» и одержала четвертую победу подряд

01:17
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«Оклахома» в матче регулярного чемпионата НБА уверенно обыграла «Юту» — 110:94. «Тандер» (41-24) одержали четвертую победу подряд, они занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Джазмены» (42-24) — четвертые.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Оклахома» — «Юта» — 110:94 (29:15, 37:27, 20:20, 24:32)

О: Гилджес-Александер (19), Пол (18), Адамс (16+11 подборов), Галлинари (15)

Ю: Митчелл (13)

1 августа.

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