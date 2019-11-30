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«Оклахома» обыграла «Нью-Орлеан», «Мемфис» проиграл «Юте»

06:22
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«Мемфис» на своем паркете проиграл «Юте» в матче регулярного чемпионата НБА (94:103). «Гризлиз» потерпели шестое поражение кряду.

В других встречах «Оклахома» выиграла у «Нью-Орлеана» (109:104), «Нью-Йорк» потерпел поражение от «Филадельфии» (95:101).

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Юта» — 94:103 (24:22, 31:18, 18:35, 21:28)

М: Валанчюнас (22 + 17 подборов), Кларк (13), Брукс (11), Морант (11).

Ю: Богданович (33), Митчелл (20), Гобер (13 + 13 подборов).

«Оклахома» — «Нью-Орлеан» — 109:104 (34:26, 28:27, 17:31, 30:20)

О: Шредер (25), Надер (19), Галлинари (17).

Н: Ингрэм (26), Редик (16), Окафор (14), Холидэй (14).

«Нью-Йорк» — «Филадельфия» — 95:101 (31:18, 20:21, 17:31, 27:31)

Н: Рэндл (22 + 10 подборов), Моррис (20), Барретт (18).

Ф: Эмбиид (27 + 17 подборов), Эннис (20), Харрис (19).

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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