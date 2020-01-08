«Оклахома» обыграла «Бруклин», «Мемфис» победил «Миннесоту»
«Бруклин» (16-20) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА в овертайме уступил «Оклахоме» (21-16) — 103:111. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Крис Пол, набравший 28 очков.
В параллельной встрече «Мемфис» (16-22) обыграл «Миннесоту» (14-22) — 119:112. Также «Финикс» (14-23) уступил «Сакраменто» (15-23) — 103:114.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Бруклин» — «Оклахома» — 103:111 ОТ (23:27, 25:22, 29:25, 24:27, 2:10)
Б: Принс (21)
О: Пол (28), Гилджес-Александер (22)
8 января.
«Мемфис» — «Миннесота» — 119:112 (27:32, 24:24, 31:28, 37:28)
Мем.: Брукс (28), Морант (25)
Мин.: Калверт (22)
8 января.
«Финикс» — «Сакраменто» — 103:114 (29:26, 24:27, 34:25, 16:36)
Ф: Букер (34)
С: Фокс (27)
8 января.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/