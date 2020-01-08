«Оклахома» обыграла «Бруклин», «Мемфис» победил «Миннесоту»

«Бруклин» (16-20) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА в овертайме уступил «Оклахоме» (21-16) — 103:111. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Крис Пол, набравший 28 очков.

В параллельной встрече «Мемфис» (16-22) обыграл «Миннесоту» (14-22) — 119:112. Также «Финикс» (14-23) уступил «Сакраменто» (15-23) — 103:114.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Бруклин» — «Оклахома» — 103:111 ОТ (23:27, 25:22, 29:25, 24:27, 2:10)

Б: Принс (21)

О: Пол (28), Гилджес-Александер (22)

8 января.

«Мемфис» — «Миннесота» — 119:112 (27:32, 24:24, 31:28, 37:28)

Мем.: Брукс (28), Морант (25)

Мин.: Калверт (22)

8 января.

«Финикс» — «Сакраменто» — 103:114 (29:26, 24:27, 34:25, 16:36)

Ф: Букер (34)

С: Фокс (27)

8 января.