"Оклахома" не смогла обменять Криса Пола

Разыгрывающий защитник "Оклахомы"Крис Пол Крис Пол начнет сезон в составе "Тандер". Руководство клуба совместно с агентом игрока пытались найти варианты для обмена, но этого сделать не удалось, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. За следующие три года контракта 34-летний Пол получит 124 миллиона долларов.

"Оклахома" получила Пола, выбор первого раунда драфта в 2024 и 2026 годах а также возможность обменяться пиками первого раунда на драфтах в 2021 и 2025 годах за Рассела Уэстбрука, который отправился в "Хьюстон".

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