«Оклахома» нанесла «Хьюстону» четвертое поражение подряд, «Нью-Орлеан» обыграл «Мемфис»

«Оклахома» (25-19) в выездном матче регулярного чемпионата НБА победила «Хьюстон» (26-16) — 112:107. Хозяева потерпели четвертое поражение подряд. Самым результативным игроком встречи стал защитник «ракетчиков» Рассел Уэстбрук, оформивший трипл-дабл из 32 очков, 11 подборов и 12 передач.

В параллельной встрече «Мемфис» (20-23) проиграл «Нью-Орлеану» (17-27) — 116:126.