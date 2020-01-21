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«Оклахома» нанесла «Хьюстону» четвертое поражение подряд, «Нью-Орлеан» обыграл «Мемфис»

03:43
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«Оклахома» (25-19) в выездном матче регулярного чемпионата НБА победила «Хьюстон» (26-16) — 112:107. Хозяева потерпели четвертое поражение подряд. Самым результативным игроком встречи стал защитник «ракетчиков» Рассел Уэстбрук, оформивший трипл-дабл из 32 очков, 11 подборов и 12 передач.

В параллельной встрече «Мемфис» (20-23) проиграл «Нью-Орлеану» (17-27) — 116:126.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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