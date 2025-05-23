Баскетбол
23 мая, 06:16

«Оклахома» второй раз обыграла «Миннесоту»

Евгений Козинов
Корреспондент
Шэй Гилджес-Александер с мячом.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Оклахома» переиграла «Миннесоту» во втором матче полуфинальной серии НБА — 118:103. Счет в серии стал — 2-0.

Разыгрывающий защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 36 очков и стал самым результативным игроком встречи.

Третий матч в серии состоится 25 мая и начнется в 03:30 по московскому времени.

НБА. Плей-офф. Финал конференции. Второй матч

«Оклахома» — «Миннесота» — 118:103 (29:25, 29:25, 35:21, 25:32)

О: Гилджес-Александер (36), Джейлен Уильямс (26 + 10 подборов), Холмгрен (22).

М: Эдвардс (32), Макдэниэлс (22), Александер-Уокер (17).

Счет в серии: 2-0.

Баскетбол
НБА
БК Миннесота Тимбервулвз
Оклахома-Сити Тандер
