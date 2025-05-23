«Оклахома» второй раз обыграла «Миннесоту»
«Оклахома» переиграла «Миннесоту» во втором матче полуфинальной серии НБА — 118:103. Счет в серии стал — 2-0.
Разыгрывающий защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 36 очков и стал самым результативным игроком встречи.
Третий матч в серии состоится 25 мая и начнется в 03:30 по московскому времени.
НБА. Плей-офф. Финал конференции. Второй матч
«Оклахома» — «Миннесота» — 118:103 (29:25, 29:25, 35:21, 25:32)
О: Гилджес-Александер (36), Джейлен Уильямс (26 + 10 подборов), Холмгрен (22).
М: Эдвардс (32), Макдэниэлс (22), Александер-Уокер (17).
Счет в серии: 2-0.
