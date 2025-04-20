«Оклахома» разгромила «Мемфис» с разницей «+51» в первом матче плей-офф НБА

«Оклахома» дома разгромила «Мемфис» в первом матче первого раунда плей-офф НБА — 131:80.

У «Тандер» 21 очко набрал Аарон Уиггинс, 20 очков на счету Джейлена Уильямса. У «Гриззлиз» по 17 очков набрали Марвин Бэгли и Джа Морэнт.

Второй матч пройдет в ночь на 23 апреля.

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НБА.

Плей-офф. 1/8 финала

«Оклахома» — «Мемфис» — 131:80 (32:20, 36:16, 44:27, 19:17)

20 апреля. Оклахома-Сити. «Paycom Center»

Счет в серии: 1-0