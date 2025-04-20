Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

20 апреля, 22:32

«Оклахома» разгромила «Мемфис» с разницей «+51» в первом матче плей-офф НБА

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Оклахома» дома разгромила «Мемфис» в первом матче первого раунда плей-офф НБА — 131:80.

У «Тандер» 21 очко набрал Аарон Уиггинс, 20 очков на счету Джейлена Уильямса. У «Гриззлиз» по 17 очков набрали Марвин Бэгли и Джа Морэнт.

Второй матч пройдет в ночь на 23 апреля.

Баскетбол

НБА.

Плей-офф. 1/8 финала

«Оклахома» — «Мемфис» — 131:80 (32:20, 36:16, 44:27, 19:17)

20 апреля. Оклахома-Сити. «Paycom Center»

Счет в серии: 1-0

НБА
БК Мемфис Гриззлиз
Оклахома-Сити Тандер
Читайте также
Уехавших из России атлетов хотят лишить спортивных званий
Лавров предостерег Европу от разговора с Россией на языке превосходства
Уфа отказывается вылетать, а «Авангард» копирует 2024-й. Что произошло в Кубке Гагарина 19 апреля
Байден продолжает совершать ошибки в выступлениях на публике. Что нужно знать
На дрифт-турнире в Петербурге шина слетела с колеса авто и вернулась на место
«Вашингтон» сыграет с «Монреалем» в первом раунде Кубка Стэнли
Популярное видео
«Авангард» и «Салават» продолжают сопротивление
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Трактор» повел 3-1, «Динамо» сравняло счет с «Ак Барсом»
Панарин угодил в секс-скандал
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
Изменения в тренерском штабе СКА
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Игрок «Сакраменто» Дерозан устроил драку в суши-ресторане

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости