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Сегодня, 07:49

45 очков Гилджес-Александера принесли «Оклахоме» победу над «Клипперс»

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«Оклахома» обыграла «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:127.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, набравший 45 очков.

«Оклахома» одержала 9-ю победу и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Клипперс» потерпели 5-е поражение и располагаются на 9-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 134:128 (25:24, 41:29, 33:41, 35:34).

О: Гилджес-Александер (45), Уиллиамс (26), Дорт (19), Джо (12), Карузо (12).
Л: Пауэлл (31), Зубац (22), Джонс (20), Харден (17), Коффи (13).

Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Клипперс
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