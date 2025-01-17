«Оклахома» обыграла «Кливленд», Гилджес-Александер набрал 40 очков
«Оклахома» выиграла у «Кливленда» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:114.
НБА
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Индиана» — 100:111 (26:29, 30:40, 25:23, 19:19)
Д: Хардуэй (25), Каннингем (20), Дюрен (17 + 17 подборов).
И: Тернер (28), Сиакам (26), Халибертон (17).
«Вашингтон» — «Финикс» — 123:130 (21:34, 34:35, 28:35, 40:26)
В: Джордж (24), Пул (18), Сарр (16), Кисперт (14).
Ф: Букер (37), Дюрант (23), Аллен (21), Данн (18 + 11 подборов).
«Оклахома» — «Кливленд» — 134:114 (32:14, 43:35, 44:32, 15:33)
О: Гилджес-Александер (40), Дорт (22), Джейлен Уильямс (19).
К: Гарлэнд (20), Аллен (13), Джером (12).
Новости