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«Оклахома» обыграла «Индиану» и сравняла счет в финальной серии плей-офф НБА

Сергей Разин
корреспондент
«Оклахома» обыграла «Индиану» и сравняла счет в финальной серии.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Оклахома» во втором матче финальной серии плей-офф НБА обыграла «Индиану» со счетом 123:107.

Самым результативным на паркете стал защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер, набравший 34 очка. У «Пэйсерс» защитник Тайриз Хэлибертон набрал 17 очков.

Счет в серии 1-1. Третий матч пройдет 12 июня и начнется в 3:30 мск.

НБА. Плей-офф. Финал

«Оклахома» — «Индиана» — 123:107 (26:20, 33:21, 34:33, 30:33)

9 июня. Оклахома-Сити. «Paycom Center».

Счет в серии: 1-1.

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НБА
БК Индиана Пэйсерс
Оклахома-Сити Тандер
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