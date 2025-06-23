«Оклахома» победила «Индиану» и второй раз в истории франшизы стала чемпионом НБА

«Оклахома» в седьмом матче финальной серии плей-офф НБА обыграла «Индиану» со счетом 103:91.

Самым результативным на паркете стал защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер, набравший 29 очков и сделавший 12 передач. У «Пэйсерс» форвард Беннедикт Матурин набрал 20 очков и сделал 13 подборов.

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон получил травму ахилла в первой четверти и не смог продолжить встречу.

«Оклахома» выиграла серию со счетом 4-3 и второй раз в истории франшизы стала чемпионом НБА. Ранее первую победу команда одержала в 1979 году, выступая под названием «Сиэтл Суперсоникс».

НБА

Плей-офф

Финал

«Оклахома» — «Индиана» — 103:91 (25:22, 22:26, 34:20, 22:23)

23 июня. Оклахома-Сити. «Paycom Center».

Счет в серии: 4-3.