23 июня, 05:50

«Оклахома» победила «Индиану» и второй раз в истории франшизы стала чемпионом НБА

Сергей Разин
корреспондент
«Оклахома» победила «Индиану» и стала чемпионом НБА.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Оклахома» в седьмом матче финальной серии плей-офф НБА обыграла «Индиану» со счетом 103:91.

Самым результативным на паркете стал защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер, набравший 29 очков и сделавший 12 передач. У «Пэйсерс» форвард Беннедикт Матурин набрал 20 очков и сделал 13 подборов.

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон получил травму ахилла в первой четверти и не смог продолжить встречу.

«Оклахома» выиграла серию со счетом 4-3 и второй раз в истории франшизы стала чемпионом НБА. Ранее первую победу команда одержала в 1979 году, выступая под названием «Сиэтл Суперсоникс».

&laquo;Оклахома&raquo; победила &laquo;Индиану&raquo; и&nbsp;стала чемпионом НБА.«Оклахома» выиграла финал НБА. Впервые с 2016 года понадобился седьмой матч

НБА

Плей-офф

Финал

«Оклахома» — «Индиана» — 103:91 (25:22, 22:26, 34:20, 22:23)

23 июня. Оклахома-Сити. «Paycom Center».

Счет в серии: 4-3.

  • Читатель.

    Вообще-то, Кливленд никуда не денется. И год назад тоже только ленивый не рассказывал, как Бостон будет доминировать. Ну как, подоминировал?)) Так что с "легкими прогулками в финал" стоит придержать коней

    27.06.2025

  • Колючий Пушистик

    К сожалению, финал омрачен тяжелой травмой лидера Индианы.. Восток в следующем сезоне вообще будет обескровлен. Бостон без Тейтума, Индиана без Хали... Видимо Никс будет легкая прогулка в финал. А на западе будет мясорубка.

    23.06.2025

  • Muslim Galeev

    Помню финал 1996 Чикаго Булз-Сиэтл Суперсоникс

    23.06.2025

  • Пан Юзеф

    Прояви смелось, глупая баба, и не проси меня убедить мужика, чтобы он тебя, убогую, не бросал.

    23.06.2025

  • Bache Gabrielsen

    Да, после того, как Халлибертон порвал ахилл, шансов у Индианы практически не стало.

    23.06.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Мойша, скажи Проньке, чтобы он не покидал нас. Два чушка (ты , да он) забавнее, чем один.

    23.06.2025

  • Пан Юзеф

    Обидно. Я любил "Сиэтл", а к "Оклахоме" равнодушен. "Индиана" же входит в число трех моих любимых команд НБА. Не повезло.

    23.06.2025

  • Vitalik Klimov

    Красавцы!!!:grinning::metal:

    23.06.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Пронькье, а чем тебе дети Камбоджи то не угодили? Неужто ты нацик? Письмо Бетмену не забыл написать? И ты это, не уходи, а то кто нам ещё расскажет, как закончился чемпионат Аляски по гонкам на собачих упряжках среди мальчиков до 14 лет. Не уходи!!!

    23.06.2025

  • Faierman 32

    Почему ни в одном баскетбольном матче нет овертаймов,настоящей борьбы до финальной сирены?Ведь исход практически кадого матча решается во второй или третьей четвертях?

    23.06.2025

  • Зулус

    надеюсь, тебя больше не будет с твоими высерами! забери еще мики н с собой! обьвите себя парой в канаде

    23.06.2025

  • Садовник

    Вот настояший пронька, от 9 июня, земля пухом, а ты дешевка: World Sport год назад Я вот не понимаю в чём кайф? Каждый год одно и тоже. Скучно! Выкатывает унылое судёнышко, и спускается куча бабла на салют. Dмuтрu? World Sport год назад Может это потому что ты мyдaк? это многое объясняет. :grin: Садовник World Sport 14 дней назад где тебя похоронили, пронька? тут деш?вые подделки твои кружат: мика н, рекордсмен третий с конца, корневой на коленях...

    23.06.2025

  • Зулус

    у смоки бомбит, и это прекрасно!!!:clown::clown::clown:

    23.06.2025

  • Зулус

    Ушлепан сколько КС у утки? сидел, хныкал))) отлегло только?

    23.06.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Пронька дальше редакции СЭ никуда не свалит.

    23.06.2025

  • T REX

    Пойди, кретин, с тоски повесься! Всем наср...ть на твои муки! Вали в пиндосию, там может поймут твою боль!

    23.06.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Пронька, ты шо поиздержался за год отсутствия и теперича решил "набить стату" дизами/комментами? Спрашиваю исключительно из зависти: почём тебе за них платят? Ответишь честно - накидаю тебе дизов.

    23.06.2025

  • ValeraK

    Черчесов доволен!)

    23.06.2025

  • T REX

    Да, у чувака просто синдром дефицита внимания! Скучно ему очень. А, чтоб ему писали - надо говно изрыгнуть из себя! Вон, еврей, правильно написал - провокатор! Только я добавлю - провокаторишка! Кусок говна просто!

    23.06.2025

  • Елисей Петров

    Никак не отойдете от хоккейного фиаско?))). Овечкина будут помнить десятилетиями, а 97-го забудут лет через 20))). А в баскете действительно не накого сейчас посмотреть, звезд величины Джордана, Шакила нет, Леброн только, да и тот пенсионер уже..

    23.06.2025

  • T REX

    С хренали кто то должен кайфовать от пиндоского баскетбола? Может прикажешь смотреть и обсуждать их бейсбол, даром никому, кроме пиндосов ненужный? Вы, либерасты, напоминаете мусульман-фанатиков. Те, башкой о пол стучатся во имя аллаха, а вы готовы лизать жопу всему американскому! Поведай всем, как на вкус старая жопа Байдена и Трампа, 100% ты ее уже пробовал!

    23.06.2025

  • Моше Зенкин

    Только полные долб..ёбы, вроде тебя, приплетают спорт к политике. Тебе, Гнилому провокатору не баскетбол интересен, тебе главное зубы поскалить!

    23.06.2025

  • Jacky_Dnepr

    Если честно не очень интересно сейчас смотреть НБА, не хватает суперзвезд. Плюс пробежки постоянные, часто по 4 шага и другие подобные вещи раздражают.

    23.06.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Жаль. Иноходцы были даже получше, но им не хватило здорового Халибертона. В решающей игре всего 7 минут отыграл. Начиная с пятой игры важнейшей играл с травмой. Его очков и не хватило Индиане для победы в серии.

    23.06.2025

  • Синдром Симоны Байлз

    Оклахому с заслуженным титулом! Здоровья Халибертону!

    23.06.2025

    • Халибертон получил травму в первой четверти седьмого матча финала плей-офф НБА

    Тренер «Оклахомы» Дэйгнолт: «Это необыкновенная команда. А теперь еще и чемпион»

