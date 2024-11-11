Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:58

«Голден Стэйт» одержал победу над «Оклахомой», Карри набрал 36 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Голден Стэйт» на выезде переиграл «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:116. Разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри набрал 36 очков, став самым результативным игроком встречи.

В другом матче «Майами» одержал победу над «Миннесотой» — 95:94. «Хит» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Майами» — 94:95 (20:27, 31:25, 20:16, 23:27)

Мин: Эдвардс (22), Рэндл (17), Рид (15), Александер-Уокер (12).

М: Хирро (26), Йович (15), Розир (11).

«Оклахома» — «Голден Стэйт» — 116:127 (33:26, 25:39, 21:42, 37:20)

О: Гилджес-Александер (24), Джейлен Уильямс (20), Дорт (16), Уоллес (16).

Г: Карри (36), Куминга (20), Мелтон (19 + 10 подборов), Уиггинс (18).

Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Майами Хит
БК Миннесота Тимбервулвз
Оклахома-Сити Тандер
Читайте также
Вильфанд сравнил процесс потепления климата в России и в мире
Корабли России и Индонезии провели первое военно-морское учение в Яванском море
«Атланта» с Миранчуком выбила «Интер Майами» из плей-офф МЛС
«Локомотив» неудержим, а Ларионов хочет штрафовать за удаления. Что произошло в КХЛ
Международный день фитнеса отметят 11 ноября
Шольц ответил назвавшему его глупцом Маску
Популярное видео
«Амур» летит в пропасть
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Ладой»?
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА проиграл в четвертый раз подряд
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Индиана» победила «Нью-Йорк», Матурин набрал 38 очков

«Денвер» выиграл у «Далласа», Йокич оформил трипл-дабл

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости