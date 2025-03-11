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11 марта 2025, 06:13

Дабл-дабл Йокича принес «Денверу» победу над «Оклахомой»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Денвер» на выезде победил «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 140:127.

Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Никола Йокич, оформивший дабл-дабл — 35 очков и 18 подборов.

«Оклахома» остается лидером Западной конференции НБА. «Денвер» идет вторым на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома» — «Денвер» — 127:140 (32:34, 41:33, 26:34, 28:39)

О: Дорт (26), Хартенштайн (20), Карузо (13)

Д: Йокич (35+18 подборов), Мюррэй (34), Александер (25)

11 марта. Оклахома-Сити. Paycom Center.

«Торонто» — «Вашингтон» — 119:104 (33:33, 26:27, 34:19, 26:25)

Т: Лоусон (32+12 подборов), Квикли (15), Барнс (14+13 подборов)

В: Пул (16), Сарр (16+11 подборов), Вукчевич (15)

11 марта. Торонто. Scotiabank Arena.

«Мемфис» — «Финикс» — 120:118 (26:34, 31:25, 38:31, 25:28)

М: Морант (29), Спенсер (16), Хафф (14)

Ф: Дюрант (35), Букер (26), Джонс (12)

11 марта. Мемфис. FedExForum.

«Хьюстон» — «Орландо» — 97:84 (23:19, 28:27, 24:16, 22:22)

Х: Смит (20), Брукс (17), Грин (15)

О: Банкеро (25), Вагнер (15), Энтони (9)

11 марта. Хьюстон. Toyota Center.

«Чикаго» — «Индиана» — 121:103 (27:27, 40:21, 27:25, 27:30)

Ч: Гидди (29+10 подборов), Уайт (29), Хьюртер (13)

И: Тернер (15), Сиакам (13), Шеппард (12)

11 марта. Чикаго. United Center.

«Сан-Антонио» — «Даллас» — 129:133 (34:28, 29:32, 38:41, 28:32)

СА: Барнс (29), Джонсон (28), Васселл (24)

Д: Динвидди (28), Томпсон (26), Маршалл (23)

11 марта. Сан-Антонио. AT& T Center.

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