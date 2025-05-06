«Денвер» обыграл «Оклахому» в стартовом матче второго раунда плей-офф НБА

«Денвер» в первом матче второго раунда плей-офф НБА на выезде обыграл «Оклахому» со счетом 121:119.

Самым результативным на паркете стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, набравший 42 очка и сделавший 22 побора. У «Тандер» защитник Шэй Гилджес-Александер набрал 33 очка и сделал 10 подборов.

Счет в серии 1-0. Следующий матч пройдет 8 мая и начнется в 04.30 мск.

НБА

Плей-офф

1/4 финала

«Оклахома» — «Денвер» — 119:121 (27:26, 33:24, 30:35, 29:36)

6 мая. Оклахома-Сити. Paycom Center.

Счет в серии: 0-1.