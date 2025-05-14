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14 мая 2025, 07:18

«Оклахома» обыграла «Денвер» и вышла вперед в серии, Йокич оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент

«Оклахома» переиграла «Денвер» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА — 112:105. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Тандер».

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл — 44 очка и 14 подборов.

Шестой матч в серии состоится 16 мая и начнется в 02:00 по московскому времени.

НБА. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч

Оклахома-Сити — Денвер 112:105 (27:28, 27:28, 24:30, 34:19)

О: Гилджес-Александер (31), Джейлен Уильямс (18), Хартенштайн (15), Холмгрен (14).

Д: Йокич (44 + 14 подборов), Дж. Мюррэй (28), Гордон (13).

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Баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
Оклахома-Сити Тандер
Никола Йокич
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