«Оклахома» одержала победу над «Бостоном» на своем паркете

«Оклахома» победила «Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 104:102.

Самым результативным игроком встречи стал канадский защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер — у него 35 очков.

«Оклахома» выиграла седьмой матч подряд. Она занимает первое место в таблице Западной конференции (52-15). «Бостон» (43-23) располагается на втором месте в Восточной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома» — «Бостон» — 104:102 (27:28, 29:31, 24:24, 24:19)

О: Гилджес-Александер (35 очков), Митчелл (15), Хольмгрен (14)

Б: Браун (34), Притчард (14), Гонсалес (11)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max