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«Бостон» уступил «Оклахоме», Тейтум оформил дабл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
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«Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде уступил «Оклахоме» со счетом 92:105.

Самым результативным на паркете стал защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер, набравший 33 очка и сделавший 11 подборов. У форварда «Селтикс» Джейсона Тейтума 26 очков и 10 подборов.

«Бостон» с 26 победами в 36 матчах занимает второе место в Восточной конференции, «Оклахома» с 30 победами в 35 играх — на первой строчке «Запада».

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома» — «Бостон» — 105:92 (32:35, 23:30, 21:15, 29:12)

5 января. Оклахома-Сити. «Paycom Center»

НБА
БК Бостон Селтикс
Оклахома-Сити Тандер
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