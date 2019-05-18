Одом рассказал, как с помощью поддельных гениталий прошел допинг-контроль

Американский баскетболист Ламар Одом, который имел проблемы с наркотиками, рассказал в своих мемуарах, как обманул допинг-офицера перед Олимпийскими играми 2004 года, где вместе со сборной США занял третье место. Для обмана двукратный чемпион НБА использовал поддельные гениталии.

– Перед Играми я употреблял наркотики, и мы должны были придумать, как обойти допинг-тест, – приводит Yahoo Sports фрагмент мемуаров игрока. – Нам удалось найти нужные нам поддельные гениталии, мы их заказали и получили на следующий день.

Во время допинг-теста поддельные гениталии были спрятаны в области паха Одома, в них была залита моча тренера, не содержавшая следов запрещенных веществ. Находившийся рядом допинг-офицер не заметил обмана.