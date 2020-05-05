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Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Один из игроков НБА анонимно сообщил, что баскетболисты тренируются в закрытых залах

08:13

Некоторые игроки клубов НБА проводят тайные тренировки в залах, доступ к которым запрещен лигой, сообщает The New York Times.

Источник ссылается на одного из баскетболистов клуба Западной конференции, чье имя не называется. В данный момент ни одному игроку или клубу не разрешено тренироваться на базе команды или в каком-либо спортзале в связи с пандемией коронавируса.

По последним данным Worldometers, в мире зарегистрирован 3 646 261 случай заражения коронавирусом. Зафиксировано 252 240 летальных исходов, выздоровели 1 200 282 человека.

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