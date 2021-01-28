Один игрок из НБА заразился коронавирусом
01:17
Национальная баскетбольная ассоциация опубликовала результаты тестирования на коронавирус за последнюю неделю. Положительный тест сдал только один баскетболист, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.
Имя заболевшего не называется.
Всего тесты сдавали 492 баскетболиста. За прошлую неделю было выявлено 11 случаев заражения, еще неделей ранее — 16.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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