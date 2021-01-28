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Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Один игрок из НБА заразился коронавирусом

01:17
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Национальная баскетбольная ассоциация опубликовала результаты тестирования на коронавирус за последнюю неделю. Положительный тест сдал только один баскетболист, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

Имя заболевшего не называется.

Всего тесты сдавали 492 баскетболиста. За прошлую неделю было выявлено 11 случаев заражения, еще неделей ранее — 16.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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