Очевидец крушения вертолета Брайанта: «Был большой огненный шар. Никто бы не смог пережить это»

Очевидец крушения вертолета Коби Брайанта Джерри Кочарян считает, что никто бы не выжил в такой аварии. 62-летний мужчина стоял возле церкви в Каньоне и пил кофе, когда услышал, что вертолет летит необычно низко.

— Вертолет не звучал правильно и летел очень низко, — цитирует LA Times Кочаряна. — Я видел, как он падал и трещал. Хотя было трудно разглядеть из-за тумана. Вертолет исчез в облаке тумана, а затем раздался гул. Был большой огненный шар. Никто бы не смог пережить это.