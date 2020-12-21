Общественная организация обвиняет владельца «Детройта» в спекуляции на чернокожих заключенных

Общественная организация Worth Rises протестует против деятельности владельца «Детройта» Тома Горса, сообщает Yahoo Sports.

Горс управляет одной из крупнейших в США телекоммуникационных тюремных корпораций Securus. Worth Rises обвиняет фирму в установлении завышенных цен на телефонные звонки заключенных, которые, как отмечается, «особенно вредят цветным семьям».

Worth Rises выкупила рекламную полосу в The New York Times, где обратились к комиссионеру НБА Адаму Сильверу и владельцам 29 клубов: «Если жизни чернокожих важны, то что вы скажете по поводу владельца «Пистонс» Тома Горса?»