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Общественная организация обвиняет владельца «Детройта» в спекуляции на чернокожих заключенных

14:17
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Общественная организация Worth Rises протестует против деятельности владельца «Детройта» Тома Горса, сообщает Yahoo Sports.

Горс управляет одной из крупнейших в США телекоммуникационных тюремных корпораций Securus. Worth Rises обвиняет фирму в установлении завышенных цен на телефонные звонки заключенных, которые, как отмечается, «особенно вредят цветным семьям».

Worth Rises выкупила рекламную полосу в The New York Times, где обратились к комиссионеру НБА Адаму Сильверу и владельцам 29 клубов: «Если жизни чернокожих важны, то что вы скажете по поводу владельца «Пистонс» Тома Горса?»

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