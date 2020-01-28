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Нью-йоркцы переименовали станцию метро в честь Коби Брайанта

12:42
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Пассажиры метро Нью-Йорка устроили акцию в память о трагически погибшем легендарном баскетболисте «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанте. На станции метро «42nd St-Bryant-Park» неизвестные заклеили надпись так, чтобы в результате получилось название «Kobe Bryant Park».

В воскресенье, 26 января, 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек погибли в результате крушения вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.

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