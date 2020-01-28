Нью-йоркцы переименовали станцию метро в честь Коби Брайанта

Пассажиры метро Нью-Йорка устроили акцию в память о трагически погибшем легендарном баскетболисте «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанте. На станции метро «42nd St-Bryant-Park» неизвестные заклеили надпись так, чтобы в результате получилось название «Kobe Bryant Park».

New Yorkers honor NBA legend by renaming a subway stop «Kobe Bryant Park' https://t.co/d0XQ6kJqjF pic.twitter.com/VDkPg1ngLn — New York Post (@nypost) January 28, 2020

В воскресенье, 26 января, 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек погибли в результате крушения вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.