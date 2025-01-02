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Дабл-дабл Таунса помог «Нью-Йорку» обыграть «Юту»

Даниил Аршавский
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«Нью-Йорк» переиграл «Юту» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 119:103.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс, оформивший дубл-дабл из 32 очков и 13 подборов.

«Нью-Йорк» с результатом 23-10 занимает 3-е место в Восточной конференции, «Юта» расположилась на 14-й строчке «Запада» — 7-24.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Юта» — 119:103 (24:25, 32:21, 31:33, 32:24)

НИК: Таунс (31), Бриджес (27), Ануноби (22), Харт (15), Ачиува (12).

ЮТА: Кларксон (25), Секстон (25), Маркканен (16), Джордж (15), Джузанг (10).

2 января. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».

Баскетбол
НБА
БК Нью-Йорк Никс
БК Юта Джаз
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