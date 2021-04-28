«Нью-Йорк» ведет переговоры о переходе защитника «Басконии»

«Нью-Йорк» достиг прогресса в переговорах по приобретению разыгрывающего «Басконии» Луки Вильдосы, пишет в Twitter журналист Алекс Мадрид.

«Нью-Йорк» собирается немедленно подписать Вильдосу и задействовать уже в этом сезоне.

Контракт 25-летнего аргентинца с «Басконией» рассчитан до 2024 года, испанский клуб рассчитывает получить отступные.

В Евролиге сезона-2020/21 Вильдоса набирал 10,3 очка и 3,5 передачи в среднем за игру.