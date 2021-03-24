«Нью-Йорк» обыграл «Вашингтон», «Нью-Орлеан» выиграл у «Лейкерс»

«Нью-Йорк» переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА (131:113). «Уизардс» потерпели второе поражение кряду.

В других встречах «Майами» проиграл «Финикс» (100:110), «Нью-Орлеан» выиграл у «Лейкерс» (128:111).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Вашингтон» — 131:113 (39:31, 30:18, 39:31, 23:33)

Н: Рэндл (37), Барретт (21), Беркс (20).

В: Бил (22), Уэстбрук (14 + 12 передач), Авдия (14).

"Майами" - «Финикс» — 100:110 (20:25, 23:33, 30:27, 27:25)

М: Нанн (25), Адебайо (16), Батлер (14 + 11 подборов).

Ф: Букер (23), Эйтон (17 + 16 подборов), Краудер (13).

«Нью-Орлеан» — «Лейкерс» — 128:111 (32:29, 27:17, 43:30, 26:35)

Н: Ингрэм (36), Уильямсон (27), Александер-Уокер (18).

Л: Харрелл (18), Моррис (16), Кузма (16 + 10 подборов), Шредер (15).