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«Нью-Йорк» уволил тренера

04:02
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«Нью-Йорк» принял решение расстаться с главным тренером Дэвидом Фицдэйлом. Также команду покинул его ассистент Кейт Смарт. Исполняющим обязанности назначен другой помощник Майк Миллер.

«Никс» потерпели 8 поражений подряд и идунт последними в Восточной конференции НБА.

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