«Нью-Йорк» уволил тренера

«Нью-Йорк» принял решение расстаться с главным тренером Дэвидом Фицдэйлом. Также команду покинул его ассистент Кейт Смарт. Исполняющим обязанности назначен другой помощник Майк Миллер.

«Никс» потерпели 8 поражений подряд и идунт последними в Восточной конференции НБА.

Statement from the New York Knicks. pic.twitter.com/Gy7wCiv9ml — NY_KnicksPR (@NY_KnicksPR) December 6, 2019

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