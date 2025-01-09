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«Нью-Йорк» одержал победу над «Торонто», Таунс оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нью-Йорк» переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:98. Центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл — 27 очков и 13 подборов.

В других встречах «Бруклин» на своем паркете проиграл «Детройту» (98:113), «Портленд» обыграл «Нью-Орлеан» (119:110).
НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Детройт» — 98:113 (25:27, 24:32, 21:32, 28:22)

Б: Клауни (29), Клэкстон (14), Эвбуомван (13), Мартин (12 + 10 подборов).

Д: Бизли (23), Фонтеккьо (17), Сассер (15), Каннингем (13).

«Нью-Йорк» — «Торонто» — 112:98 (28:24, 27:27, 31:25, 26:22)

Н: Таунс (27 + 13 подборов), Ануноби (27), Харт (21 + 11 подборов), Брансон (13).

Т: Куикли (22), Барнс (18), Барретт (16).

«Нью-Орлеан» — «Портленд» — 100:119 (24:40, 18:35, 34:23, 24:21)

Н: Макколлум (23), Мюррэй (20), Хоукинс (10).

П: Авдия (26), Шарп (21), Саймонс (17), Камара (15), Эйтон (11 + 12 подборов).

Баскетбол
НБА
БК Бруклин Нетс
БК Детройт Пистонс
БК Нью-Йорк Никс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Торонто Рэпторз
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