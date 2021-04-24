Дабл-даблы Рэндла и Барретта помогли «Никс» дома обыграть «Торонто»
22:35
«Нью-Йорк» обыграли «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА (120:103). «Никс» прервали четырехматчевую победную серию «Рэпторс».
Дабл-даблы в составе победителей оформили Ар Джей Барретт (25 очков и 12 подборов) и Джулиус Рэндл (31 очко и 10 подборов).
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«Нью-Йорк» — «Торонто» — 120:103 (30:26, 34:33, 24:24, 32:20)
24 апреля.
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