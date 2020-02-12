«Нью-Йорк» пять лет подряд является самым дорогим клубом НБА

«Нью-Йорк» пятый год подряд становится самым дорогим клубом НБА по версии Forbes.

Как сообщает издание, стоимость организации составляет 4,6 миллиарда долларов. Несмотря на неудачные результаты, стоимость «Никс» увеличилась на 15 процентов за прошедший год. На втором месте в списке — «Лейкерс» (4,4 миллиарда), третья строчка за «Голден Стэйт» (4,3 миллиарда). Замыкают топ-5 «Чикаго» (3,2 миллиарда долларов) и «Бостон» (3,1 миллиарда).

По оценкам Forbes, впервые в истории НБА стоимость клуба в среднем по лиге превысила отметку в 2 миллиарда долларов, хотя еще в 2011 году ни один клуб лиги не стоит 1 миллиард. 2019 год получился прибыльным для каждой франшизы, сильнее всего выросла стоимость действующего чемпиона, «Торонто». Канадская организация стала дороже на 25 процентов за прошедший год.