«Нью-Йорк» победил «Портленд» благодаря трехочковому Бриджеса с сиреной

«Нью-Йорк» на своем паркете обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 97:96 (40:23, 26:20, 15:29, 16:24). Игра состоялась 21 ноября по местному времени, утром 22 ноября по московскому.

Победу хозяевам принес трехочковый Микала Бриджеса одновременно с финальной сиреной. За 3,2 секунды до конца четвертой четверти Дени Авдия реализовал два штрафных броска и вывел «Трэйл Блэйзерс» вперед — 96:94. После тайм-аута Джош Харт отдал передачу Бриджесу, который точным броском из-за дуги установил окончательный счет.

К большому перерыву «Нью-Йорк» вел с преимуществом в 23 очка — 66:43, однако гости сумели вернуться в игру. Последнюю четверть «Портленд» выиграл со счетом 24:16, но победу не удержал.

Самым результативным игроком «Никс» стал Джейлен Брансон — 30 очков, семь подборов и пять передач. У «Портленда» Донован Клингэн набрал 22 очка и сделал 13 подборов.