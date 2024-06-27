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«Нью-Йорк» подпишет с Ануноби 5-летний контракт на 212,5 миллиона долларов

Руслан Минаев
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«Нью-Йорк» договорился о продлении контракта с форвардом О Джи Ануноби, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Новое соглашение будет рассчитано на 5 лет и 212,5 миллиона долларов. Договор включает опцию игрока на последний год и торговый бонус при обмене.

Ануноби перешел в «Никс» по ходу прошлого сезона в результате обмена из «Торонто». 26-летний британец в среднем набирал 14,1 очка, 4,4 подбора, 1,5 результативной передачи и 1,7 перехвата с 1 блок-шотом.

Баскетбол
НБА
БК Нью-Йорк Никс
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