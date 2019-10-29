«Нью-Йорк» отыграл «-18» у «Чикаго», «Детройт» и «Торонто» одержали домашние победы

«Нью-Йорк» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Чикаго» — 105:98. В третьей четверти хозяева уступали «-18», но смогли вырвать победу. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Никс» Бобби Портис, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 11 подборов.

В параллельной встрече «Детройт» дома победил «Индиану» — 96:94. «Торонто» также на своем паркете оказался сильнее «Орландо» — 105:94. 26 очков набрал защитник «рапторов» Кайл Лоури.

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«Нью-Йорк» — «Чикаго» — 105:98 (15:33, 27:19, 30:28, 33:18)

29 октября.

«Детройт» — «Индиана» — 96:94 (33:25, 26:28, 19:18, 18:23)

29 октября.

«Торонто» — «Орландо» — 104:95 (31:22, 20:24, 27:21, 26:28)

29 октября.