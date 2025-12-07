«Нью-Йорк» победил «Орландо», Брансон набрал 30 очков

«Нью-Йорк» дома обыграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:100.

Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник хозяев Джален Брансон, набравший 30 очков.

«Нью-Йорк» с 16 победами в 23 матчах занимает второе место в таблице Восточной конференции, «Орландо» с 14 победами в 24 играх идет на шестой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Орландо» — 106:100 (35:31, 19:24, 28:18, 24:27)

Н: Брансон (30), Ануноби (21), Харт (17 + 12 подборов)

О: Саггс (17), Бэйн, Банкеро (оба — 16), Блэк (14 + 11 подборов)