«Нью-Йорк» обыграл «Орландо», четыре игрока сделали «дабл-дабл»

«Нью-Йорк» вырвал победу у «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА. Четыре игрока в матче сделали «дабл-дабл». У «Никс» ими стали Ар Джей Барретт и Джулиус Рэндл, у «Мэджик» — Никола Вучевич и Аарон Гордон. При этом последнему не хватило одной передачи, чтобы сделать «трипл-дабл».

НБА

Регулярный сезон

«Нью-Йорк» — «Орландо» — 91:84 (19:13, 28:25, 19:16, 25:30)

Н: Барретт (22 + 10 подборов), Рэндл (21 + 17 подборов), Буллок (13), Пэйтон (11), Робинсон (6 + 10 подборов).

О: Вучевич (24 + 14 подборов), Росс (19), Гордон (18 + 17 подборов).