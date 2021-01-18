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«Нью-Йорк» обыграл «Орландо», четыре игрока сделали «дабл-дабл»

22:43

«Нью-Йорк» вырвал победу у «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА. Четыре игрока в матче сделали «дабл-дабл». У «Никс» ими стали Ар Джей Барретт и Джулиус Рэндл, у «Мэджик» — Никола Вучевич и Аарон Гордон. При этом последнему не хватило одной передачи, чтобы сделать «трипл-дабл».

НБА

Регулярный сезон

«Нью-Йорк» — «Орландо» — 91:84 (19:13, 28:25, 19:16, 25:30)

Н: Барретт (22 + 10 подборов), Рэндл (21 + 17 подборов), Буллок (13), Пэйтон (11), Робинсон (6 + 10 подборов).

О: Вучевич (24 + 14 подборов), Росс (19), Гордон (18 + 17 подборов).

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2020-2021/

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