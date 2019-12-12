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«Нью-Йорк» обыграл «Голден Стэйт» и прервал серию поражений из 10 матчей

09:20
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«Голден Стэйт» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА в овертайме проиграл «Нью-Йорку» — 122:124. «Никс» победили впервые за 11 игр. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Маркус Моррис, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 10 подборов.

НБА: расписание и результаты матчей, новости, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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