«Нью-Йорк» обыграл «Голден Стэйт» и прервал серию поражений из 10 матчей
09:20
«Голден Стэйт» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА в овертайме проиграл «Нью-Йорку» — 122:124. «Никс» победили впервые за 11 игр. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Маркус Моррис, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 10 подборов.
НБА: расписание и результаты матчей, новости, статистика игроков
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...